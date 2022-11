Tesla fuori controllo | terrore in strada | sono 2 i morti

Resta di certo la corsa folle di quellache sfreccia velocemente (troppo) lungo una strada tranquilla, poco trafficata e con molte case, negozi e appunto gente in bicicletta. Il bilancio resta ...Un bolide impazzito, totalmentecontrollo , che ha travolto tutto quello che si è trovato davanti. Una tragedia non solo ...è il bilancio della folle corsa che ha visto come protagonista una...CANTON. Sta facendo il giro del mondo il video di una Tesla model Y fuori controllo, che si schianta a folle velocità contro i veicoli che incontra. È successo in Cina nella provincia meridionale del ...L'azienda, che ha negato ogni responsabilità sull'incidente, promette di aiutare gli inquirenti nelle indagini ...