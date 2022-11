Terra Amara torna da oggi prima di Uomini e Donne – Anticipazioni

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 14 novembre 2022)Dopo uno stop di circa 2 mesi,nel daytime di Canale 5, alle 14.10, prendendo il posto di Una Vita (come DM anticipato). La soap turca riparte con i migliori auspici dopo gli ottimi ascolti (picchi di share superiori al 24%). Andrà in onda anche al sabato dalle 14.30 alle 16.30. Come sempre le puntate saranno visibili in diretta e in replica on demand in streaming su Mediaset Infinity. Di seguito leda lunedì 14 a sabato 19 novembre 2022 Gaffur e Saniye fanno ritorno alla villa, ma al momento, Demir non lo sa. Zuleyha, pero’, sa che Gulten non ha mai spedito le sue lettere ad Yilmaz quando era in carcere, quindi la ripudia come amica. Yilmaz programma un viaggio ...