Settore Giovanile | il quadro dei risultati

(Di lunedì 14 novembre 2022) 14 Novembre 2022 Settimana in chiaroscuro per le giovanili del Pisa Sporting Club. La Primavera non riesce a superare la resistenza dello Spezia ma si conferma al vertice della classifica, mentre nelle categorie più basse derby amari con l’Empoli per i nerazzurri. Ecco il: Campionato PRIMAVERA 2Pisa-Spezia 1-1 Campionato UNDER 16Empoli-Pisa 4-1 Campionato UNDER 15Empoli-Pisa 7-0 Campionato UNDER 14Pisa-Pontedera 0-0 Campionato UNDER 13Empoli-Pisa 3-0 Campionato UNDER 13Pisa-Empoli 1-3 Campionato ESORDIENTI II ANNOPisa-San Giuliano 2-2 Campionato ESORDIENTI I ANNOZambra-Pisa 2-7 Campionato PULCINI II ANNOMobilieri Ponsacco-Pisa 2-5 Campionato PULCINI II ANNOPisa-Mda 8-0 Campionato PULCINI I ANNOPisa-Calci 5-1 Campionato PULCINI I ANNOSan Giuliano-Pisa 1-5 Campionato PRIMI CALCIPisa-Porta Lucca 10-1 Campionato PRIMI CALCI...

AS Roma

Radaelli, sottolinea inoltre come anche i 'datori di lavoro di ognici hanno raccontato del ...tornano in auge ogni qualvolta vengono diffusi dati sullo stato della disoccupazionein ......problematica per ilmaschile, i numeri dei campionati regionali sono in linea con le stagioni precedenti. Abbiamo eccellenze nel beach volley e programmi già avviati per l'attività... Settore giovanile: vittorie per Primavera, Under 18, Under 16 e Under 15 Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle formazioni giovanili rossonere in questo fine settimana. Le ultime Tante vittorie nel weekend del Settore Giovanile rossonero a partire dalla goleada d ...Dopo 36 anni la nazionale canadese torna tra i grandi del mondo, grazie ad un percorso che ha avuto la spinta decisiva dagli investimenti sulle infrastrutture e sul settore giovanile. La prima ed ...