(Di lunedì 14 novembre 2022) "Peace, peace, peace, all we need". ", èlo che ci". E' il chiaro messaggio di Andrey, con un pennarello giallo sull'obiettivo della telecamera, dopo la vittoria ...

"Non sapevo che questo fosse un giorno speciale" ha detto in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul messaggio che ha voluto lasciare dopo la vittoria. "Ho avuto l'opportunità di ...... dopo una cosa del genere, non pensavo che avrei vinto la partita' , ha spiegatoin ... Conoscendo Daniil, uno dei migliori giocatori e vincitore Slam,e finalista alle Finals; ... Rublev, campione per la pace: 'E' tutto quel che ci serve' Seconda giornata dell'Atp Finals il torneo di tennis che - in corso di svolgimento al PalaAlpitour di Torino - mette di fronte i migliori atleti ...