Roma | turista in viaggio di nozze dimentica dove sta la moglie | soccorso dalla Polizia

(Di lunedì 14 novembre 2022)– Si è rivolto ad un ristoratore in zona Trastevere chiedendogli aiuto perché non ricordava il B&B in cui alloggiava con la. Questo il curioso episodio, verificatosi mercoledì scorso, che vede coinvolto un uomo argentino di 72 anni. Il racconto dell’anziano alladi Stato: una storia a lieto fine Sul posto sono intervenute le pattuglie delladi Stato sono intervenute le pattuglie del Commissariato Trastevere e del I^ Distretto Trevi Campo Marzio. Gli agenti, i quali hanno avvertito il 112, hanno anche tranquillizzato l’anziano signore. Dopo averlo tranquillizzato, hanno instaurato con lui una conversazione durante la quale ha raccontato di soffrire di una lieve amnesia: alla luce di ciò, i poliziotti hanno fatto intervenire anche personale sanitario che ha provveduto a visitarlo sul ...

Così in un comunicato la Questura di... dove lo stesso, una volta riaccompagnato, ha potuto riabbracciare la consorte, con la quale, come raccontato dalla stessa, si trovava nella capitale in viaggio di nozze. Così in un comunicato la ...Turista neo sposo in viaggio di nozze a Roma ha una breve amnesia, riportato dalla moglie dagli agenti di Polizia. E' accaduto qualche giorno fa nel centro storico di Roma. L'uomo, un 72enne argentino ...