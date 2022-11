Il Fatto Quotidiano

Il 16 novembre, a Milano, ore 18.30, Sandra Rizza presenta il suo romanzo "" con Peter Gomez e Salvatore Borsellino. Modera Giuseppe Pipitone Libreria Popolare via Tadino "" (Ianieri Edizioni, 2022) racconta la storia di un medico e della sua ...Tutti,. Questa non è una manifestazione è una mobilitazione perché oggi ognuno di noi scendendo qui mette la propria faccia': ci sono associazioni, singoli cittadini ed esponenti ... Nessuno escluso, il romanzo di Sandra Rizza presentato a Milano con Gomez e Borsellino Dunque viene da chiedersi: ma nessuno aveva visto niente L'attore comunica di aver dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma insieme all' agente Settimio Colangelo «di esaminare la situazione per ...L'Italia andava bene solo quando stava zitta e accoglieva. Ora che con la Meloni la musica è cambiata, Francia, Germania e Spagna ci fanno la morale. Ma sono loro i primi a non volere i migranti ...