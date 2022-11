Montesano fatto fuori da Ballando per le sue idee No Vax?

(Di lunedì 14 novembre 2022) Da ieri, domenica 13 novembre, sta tenendo banco la questione EnricoVScon le stelle. In particolare, la sua espulsione complice una t-shirt che rievoca la X Mas. Tutto però lascia presagire che l’espulsione disia la solita farsa italica, e che dietro ci possano essere altri motivi, come le battaglie dello L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

... 'La maglietta fa parte da anni della sua collezione' In ulteriore difesa diè ... con la situazione esploda dopo che Selvaggia Lucarelli ha portato alla luce il. Intanto scendono in ...... è chi alla Rai doveva controllare e non l'ha'. Così all'Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi, intervenendo sulla vicenda che ha visto l'espulsione dell'attore Enrico...Un'onda lunga che cresce giorno dopo giorno: persone, appelli, messaggi di speranza e di protesta. «Non si può impiegare un'ora per arrivare a Lecce partendo dal Basso Salento ...Il partito che gli albori dell’epoca berlusconiana si era erto a difensore estremo di democrazia e serietà, era rappresentato da gente che un quarto di secolo dopo avrebbero non solo indossato magliet ...