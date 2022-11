Miracolo! La Lazio resuscita la Juve | 3-0

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 novembre 2022) – Laha giocato bene, ma in porta ha tirato (e senza fortuna) solo alla fine della partita. Allantus non è parso vero di poter combattere contro una squadra che, per attaccare, soprattutto nel primo tempo, ha lasciato troppe volte sguarnita la difesa. La(fatemelo ripetere ancora una volta, poi per un mese e mezzo prometto di non dirlo più) non è attrezzata per giocare ogni tre o quattro giorni, non ha in panchina sufficienti elementi in grado di sostituire i titolari. Senza Immobile, i biancocelesti non hanno neanche mezzo sostituto per occupare la posizione di centravanti. Si spera che Ciro torni disponibile dopo il mondiale. Una sorpresa positiva viene dal giovanissimo Luka Romero, che però oggi non è riuscito a brillare. Per gli altri, più che attendersi una sorpresa bisogna accontentarsi della ...