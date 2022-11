Migranti | Rampelli Fdi | ' Le Nazioni del Mediterraneo devono unirsi per difendere i confini'

La7

Secondo"iche arrivano in Germania sono per lo più ucraini oggi e siriani ieri, cioè rifugiati de facto. Da noi arrivano invece soprattutto immigrati economici così come ...Lo dice il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio, di Fratelli d'Italia intervenendo a Omnibus su La7 Migranti, Rampelli: "Italia isolata No, solo per qualche menagramo" Fabio Rampelli (Fdi): "Ci auguriamo che le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo si uniscano per affrontare insieme il dramma dell'immigrazione, difendere i confini meridionali del continente".L'Europa ha perso «troppe occasioni» negli ultimi anni: difesa comune, politica energetica, politica estera. E la questione migranti ...