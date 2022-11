Michelle Hunziker | il tenero scatto con Aurora | «Chiacchere | progetti e sogni di mamma e figlia? »

La loro separazione ha scosso gli animi del web e dei fan, perché erano una delle coppie più amate e affiatate dello star system: stiamo parlando die Tommaso Trussardi . Ma forse non tutto è perduto e una foto pubblicata nelle storie di Instagram fa sognare i fan.e Tommaso Trussardi sono tornati insieme L'...e Tomaso Trussardi potrebbero essere sempre più vicini. L'ultimo gesto dell'ex marito difa sognare i fan. È già da un po' di tempo che si parla di un possibile ...Michelle Hunziker routine per essere belle. Scopriamo i segreti della brillante conduttrice, attrice e cantante che ammalia sullo schermo e a ...Michelle Hunziker è energia allo stato puro! La conduttrice ieri, 13 novembre, è stata ospite ad un programma televisivo tedesco con l'obiettivo di raccogliere fondi per la fondazione creata da lei st ...