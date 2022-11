Lazio | Zaccagni | “Onorato di essere presente alla Partita della Pace Mondiale? Lo guarderò”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Mattiaha parlato ai microfoni diStyle Channel a margine” svoltasi oggi a Roma: “Sonodiqui, è una serata bellissima e ci sono tanti campioni. Stasera scendiamo in campo per la. Secondo me bisogna stare più uniti possibili e lottare insieme per la, solo insieme si sconfigge la guerra”. Sulla pausa Mondiali ha dichiarato: “Sento già che mi mancherà il campionato, ci prepareremo al meglio in questi due mesi per tornare pronti all’inizio”. Sul recupero dell’infortunio ha dichiarato: “Cercheremo di recuperare subito, se sarà necessario lavorerò anche nei giorni liberi”. Poi ha concluso: “Se vedrò il? Si sicuramente perché amo il ...