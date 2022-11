Jessy ha 28 piercing e le corna ecco la faccia non binary affascinante originale e unica

(Di lunedì 14 novembre 2022)una 26enne del Kansas Stati Uniti, ha una passione sfrenata per tutto ciò che riguarda ie le modifiche del corpo. Per i suoie le sueha speso migliaia di dollari.Si definisce nonperché non vuole che la sua persona sia limitata da generi e stereotipi, per questo motivo

ilmattino.it

disono in tutto 28 e si trovano per lo più intorno alla bocca e sul viso. Il profilo Instagram Il profilo Instagram diconta più di 5.000 follower e tantissimi like alle sue ...disono in tutto 28 e si trovano per lo più intorno alla bocca e sul viso. Il profilo Instagram Il profilo Instagram diconta più di 5.000 follower e tantissimi like alle sue ... Jessy, 28 piercing e corna: ecco la faccia non binary. «Affascinante, originale e unica» Jessy, 26enne del Kansas (Stati Uniti), ha una passione sfrenata per tutto ciò che riguarda i piercing e le modifiche del corpo. Si definisce non binary perché non vuole che la ...In Iran è stata decisa la prima condanna a morte dopo le «rivolte» esplose in seguito alla morte di Mahsa Amini, la ventenne arrestata e poi deceduta perchè ...