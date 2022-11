Ecco chi viene pagato da Macron | immigrazione | lo scandalo nero su bianco

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Gli immigrati arrivati sulle coste italiane tramite le Ong francesi potrebbero essere i primi di un'immensa ondata difficilmente controllabile qualora la situazione in Libia degenerasse. E Parigi potrebbe offrire la manina per dare la spintarella perché ciò accada. Il Displacement Tracking Matrix, programma dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) che raccoglie dati sui flussi, ha identificato un totale di 679.974 migranti di oltre 41 nazionalità sparsi in un centinaio di comuni libici. Un numero in continuo aumento dopo la consistente diminuzione registrata nel 2020 durante il periodo della prima ondata di Covid. La stragrande maggioranza di tali immigrati si trova in Libia con la speranza di riuscire un giorno, dopo aver racimolato il denaro sufficiente facendo qualche lavoro sul posto, aprender posto in un barcone per l'Europa. Anche se il numero è davvero ...