Cop27 | le voci degli attivisti alla Conferenza | dalle vite distrutte dal riscaldamento globale alla scelta di “connettere clima e diritti”

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Le promesse non ci bastano più. Ora i leader mondiali devono agire”. Roseline Isata Mansaray viene da un piccolo paese sulla costa della Sierra Leone. Da quando è piccola, la sua comunità è costretta a convivere con gli effetti della crisitica. Ogni volta che piove, il mare si alza e causa terribili inondazioni. “Una di queste ha portato via mia nonna. Non siamo riusciti a trovare il suo corpo per più di una settimana – racconta – Per questo ho deciso di lottare per la giustiziatica”. Ora èCop 27, lasuldelle Nazioni Unite, in Egitto, come fondatrice di Fridays for Future Sierra Leone. Insieme a centinaia diMapa (Most affected people and areas) vuole raccontare la sua storia e pretendere “l’attenzione” del mondo. L’Africa ...