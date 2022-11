Carlotta Rossignoli | laureata in tempo record in Medicina | chiude il profilo Instagram

, la ragazza che si è laureata con il massimo dei voti e in tempi record a soli 23 anni in Medicina all'Università Vita - Salute San Raffaele di Milano, ha deciso di chiudere il ...A 23 anni ha portato a casa una laurea in Medicina in tempi record, 5 anni e un mese., modella, medico e influencer che si è laureata con 110 e lode, ha fatto scatenare il dibattito sui social diventato nel giro di poco tempo una valanga di insulti sulla sua ...Carlotta Rossignoli chiude Instagram dopo il caso mediatico nato per il suo conseguimento della Laurea in Medicina da record.Ha chiuso il suo profilo Instagram Carlotta Rossignoli, la ragazza che a soli 23 anni si è laureata in medicina al San Raffaele. La notizia arrivata nelle scorse ore e sembra e sembra che la decisione ...