Borussia | Watzke su Bellingham | “Vorremmo trattenerlo | ma non possiamo permetterci una guerra economica”

TUTTO mercato WEB

... ECA " Vice - Chairman / Legia Warszawa President Aki Riihilahti, ECA " Vice - Chairman / HJK Helsinki CEO Hans - Joachim, ECA " Board Member /Dortmund CEO Miguel Ángel Gil, ECA " ...... ECA " Vicepresidente / Presidente Legia Warszawa Aki Riihilahti , ECA " Vicepresidente / CEO HJK Helsinki Hans - Joachim, ECA " Membro del consiglio di amministrazione / CEO... Borussia Dortmund, Watzke: "Bellingham Non potremo permetterci una guerra economica" Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, ha parlato così del futuro di Jude Bellingham, talento nel mirino di tutti i grandi club: "Gli chiederemo se vuole andarsene o no...In order to keep this offer free of charge, we and our partners need your consent for the use of cookies, other technologies and your personal data ( see details) for the purposes listed, in particula ...