Borsa | Milano chiude in rialzo | Saipem e Leonardo in testa

chiusa Intesa Sanpaolo ha comunicato la cessione dell'intera quota in Nexi, avviando una procedura di accelerated book building sui circa 67 milioni di azioni in portafoglio, pari al 5,1% ...Ladiaggiorna ancora i massimi a oltre 5 mesi a cui si era spinta settimana scorsa. Il Ftse Mib, che nell'ultimo mese è balzato di oltre il 17%, ha chiuso oggi a +0,58% a 24.596 punti . Tra ...(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione sul mercato regolamento Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana ("Euronext Milan"), delle azioni ordinarie e dei ...Ftse Mib recupera 20% da minimi di ottobre. Rimbalza il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 nov - Le Borse europee confermano il recente trend positivo e partono con il piede giusto nella ...