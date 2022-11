Biden - Xi Jinping al G20 di Bali | ' No al nucleare sull' Ucraina' Dialogo schietto su Taiwan

(Di lunedì 14 novembre 2022) L'incontro dei due presidenti al summit indonesiano è durato più di tre ore. Il leader cinese si è detto pronto per uno scambio 'sincero' su questioni ...

Il summit di tra i presidenti americano Joee cinese Xisi è concluso da poco. Lo riferiscono i media cinesi, secondo cui il confronto è durato poco più di tre ore, dalla 17.36 alle 20.48 locali. Gli Usa continueranno a "competere"...Il presidente degli Stati Uniti Joeha spiegato nel suo colloquio con il presidente cinese Xia margine dei lavori del G20 di Bali che la "one China policy" degli Stati Uniti non e' cambiata ma che gli Stati Uniti si ...È terminato il faccia a faccia tra il presidente americano Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping a margine del G20 a Bali.(LaPresse) Stretta di mano tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden prima dell'incontro faccia a faccia tra i due leader in occasione del vertice del G20 a Bali ...