Tiago Pinto furioso con Southgate | ' Parole su Abraham inaccettabili'

Commenta per primo Il ds della Roma,, ha parlato a DAZN prima del match contro il Torino e ha risposto al ct dell'Inghilterra, Southgate che aveva spiegato la scelta di non convocare Abraham per la mancanza di gol con il ...Ne ha parlato il general managerai microfoni di Dazn: "Non posso accettare che dopo una convocazione in Nazionale si cerca di giustificare le convocazioni con quello che è successo nel ...Nel pre partita di Roma - Torino Tiago Pinto, general manager giallorosso, ha parlato ai microfoni di Dazn sfogandosi sulla mancata (e secondo lui ingiusta) convocazione di Tammy Abraham con ...ROMA - La Roma affronta il Torino, ma il pre partita è tutto incentrato sulla mancata convocazione di Tammy Abraham dalla nazionale inglese e sull'esclusione di Rick Karsdorp dalla lista dei convocati ...