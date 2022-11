Terra Amara | anticipazioni dal 14 al 19 novembre 2022 | il piano di Zuleyha

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 13 novembre 2022), dopo la pausa forzata per il ritorno di Uomini e Donne, tornerà in onda nella settimana che va dal 14 al 19con delle puntate ricche di colpi di scena. La protagonista, ad esempio, metterà in atto unper testare la fiducia che la famiglia ha in lei mentre a Cukurova arriverà Mujgan, una nuova dottoressa. Nel frattempo, Hunkar e Demir puniranno Gaffur ed infine, la signora sarà sul punto di scoprire un segreto sulla morte di suo marito., trame della settimana (14-19):mette in atto una finta fugatorna in tv dopo una pausa di circa due mesi e negli episodi in onda da lunedì 14 a ...