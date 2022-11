Smartphone e ombelico scoperto | a scuola così non va

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) È successo in un Liceo di Latina. In una classe una studentessa si è rifiutata di consegnare al professore il telefonino. E questo ha provocato l'intervento dei parenti che hanno preso le difese della giovane confrontandosi addirittura con il Preside. Non sappiamo bene come sono andate le cose, ma se è vero che la ragazza stava al cellulare durante le lezioni forse un intervento è stato necessario. D'altra parte, di recente, c'è stato un professore che ad una studentessa con l'ha detto: “Denudati o copriti”. Il Ministro dell'Istruzione appena nominato, cosa dice?