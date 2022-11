Sampdoria Stankovic | riflessioni sul futuro | pronta l’alternativa

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 novembre 2022) Laperde «la partita della vita» e inguaia una classifica già deficitaria, la società riflette suldiLaperde «la partita della vita» e inguaia una classifica già deficitaria, la società riflette suldi. Il presidente Marco Lanna ha ribadito la fiducia nel tecnico, ma visto l’andamento non è da escludere uno scossone. Chiaro è che con la sosta c’è modo di parlare, ragionare e vedere le cose con più serenità. Confrontarsi e far lavorarein questi due mesi prima del rientro in campo a gennaio. Al momento le ipotesi di un esonero sono remote, ma in caso dovessero arrivare la società starebbe valutando Ranieri come sostituto. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.