Per una volta un modello educativo

(Di domenica 13 novembre 2022) Quanto successo ieri nel post gara di Napoli Udinese è qualcosa più unico che raro. Poche volte nella nostra Serie A si è visto un atleta chiedere scusa ai propri compagni di squadra ed ai tifosi per un errore. Se poi aggiungiamo che a farlo sia stato Kim, difensore coreano del Napoli, ovvero uno dei migliori difensori, in Italia ed in Europa attualmente, il gesto diventa davvero straordinario. Senza voler addentrarmi in analisi sociologiche, che non saprei neanche fare tra l'altro, o culturali, legate alla provenienza del calciatore, chiedere scusa è un atto di un'umiltà davvero incredibile, ma in questo caso è l'umiltà davvero dei grandi. Il gesto ha un valorenon indifferente. Non solo per la richiesta di perdono in sè e per sè, ma perchè il calciatore rafforza l'azione con la valutazione che dà all'errore. L'errore è stato commesso, ci sta, Kim è un ...