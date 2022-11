Mourinho | «Abraham? Quale sostegno psicologico? Nessuno ti motiva per prendere lo stipendio»

(Di domenica 13 novembre 2022)in conferenza stampa dopo le parole a Dazn. Dov’è finita la Roma senza Dybala? È un calciatore forte ma l’anno scorso la Roma senza di lui ha vinto la Conference. «È difficile rispondere. Posso darti la risposta se mi prometti che resta tra me e te. La risposta ce l’hai anche tu. Pensa bene all’anno scorso e quest’anno se è tutto uguale o se ti manca qualcosa di fondamentale. Qualcuno che è qua però non è più lo stesso». (evidente il riferimento ad). Bisogna recuperaredal punto di vista? «Io magari sono old fashion, però io penso che quando diventi un giocatore professionista e in un universo di milioni di bambini che lo volevano essere, non hai bisogno dell’appoggio di, non hai bisogno di una fonte esterna a te stesso perrti, per ...

ROMA - Josénon difende più quei giocatori dall'atteggiamento non professionale, in campo e fuori. Così ...contro il Torino non si è nascosto dal criticare la prestazione di Tammy, ...4 : L'amarezza Mondiale è ancora forte, sta lì in fondo al palato. Tammy dovrebbe ...5 : Una partita deprimente, che i 60 mila dell'Olimpico non meritavano tanto da rimpiangere anche ...Le parole del tecnico giallorosso al termine del match José Mourinho ha parlato al termine del match pareggiato per 1-1 in casa contro il Torino. Queste le dichiarazioni del portoghese: MOURINHO A DAZ ...ROMA - José Mourinho non difende più quei giocatori dall'atteggiamento non professionale, in campo e fuori. Così il tecnico portoghese al termine della partita contro il Torino non si è nascosto dal c ...