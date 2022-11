Memo Remigi | nuove scuse a Jessica Morlacchi | “Gesto idiota | non sono un mostro”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 13 novembre 2022) A distanza di qualche settimana dal licenziamento dalla Rai, arrivato in seguito alle molestie ai danni dicommesse nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno,è tornato a parlare e conferma di essere pentito per quanto accaduto. Sin da subito, lui aveva definito il comportamento che aveva avuto nella puntata di venerdì 21 ottobre 2022 un “goliardico“, che lo aveva “moralmente distrutto“. Il cantante è consapevole che il suo modo di agire sia stato scorretto, ma sottolinea che la sua intenzione non era quella di causare un disagio alla collega: “Ilè stato totalmente sbagliato e non andava fatto – ha dettoal Corriere della Sera – Ho chiesto scusa e lo ribadisco qui: chiedo scusa a ...