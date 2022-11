Marchisio “taglia” col passato ? | ecco il suo nuovo lavoro

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 13 novembre 2022) Claudioè sempre stato uno dei giocatori maggiormente amati alla Juventus e ora che non gioca più è pronto a cambiare vita. Ci sono dei giocatori che una volta terminata la propria carriera agonistica decidono di entrare a tutti gli effetti a far parte del mondo dell’imprenditoria, con Claudioche di recente ha deciso di effettuare un grande investimento che gli ha cambiato completamente la vita. LaPresseNon ci sono dubbi sul fatto che sono stati davvero pochissimi giocatori nel corso della storia che sono stati così tanto amati dal popolo juventino come Claudio. La gente di fede bianconera infatti ha sempre avuto modo di potersi rispecchiare pienamente nel principino, un giocatore estremamente elegante nei modi di fare e che ha dato modo di poter far vincere tanti titoli a Madama. Dunque ...