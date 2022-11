Le pagelle di Atalanta-Inter 2-3 | la decide un super Dzeko!

Leggi su 11contro11

(Di domenica 13 novembre 2022) Riportiamo ledi. Al Gewiss Stadium l’di Simone Inzaghi batte per tre a due l’di Gasperini. LePrima delledi giocatori e allenatori di, riportiamo quella del direttore di gara. Chiffi 6,5 – Bravo a tenere un ritmo alto per tutti i 90 minuti della sfida, tanti suoi colleghi dovrebbero prendere esempio dalla sua prestazione.Musso 6 – Subisce tre tiri in porta e tutti e tre si trasformano in goal, totalmente incolpevole. Si chiude qua una parte di stagione sfortunata. Palomino 6,5 – Complice l’infortunio di Toloi ritrova il posto da titolare dopo l’assoluzione del tribunale sportivo, gioca 90 minuti ad altissimo ...