Istanbul | esplosione in centro | morti e feriti Erdogan | ' Sospetti su una donna'

Vatican News Dolore e angoscia in Turchia per una fortenel centro di. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia). Il bilancio, provvisorio, è di quattro persone morte. Almeno 38 sono rimaste ferite. ...Le autorità turche hanno imposto un divieto temporaneo di pubblicazione di notizie sull'di Istiklal Street a. Per quanto riguarda le cause, le vie sono due: o una bomba lasciata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una strage, ancora non si sa cosa ci sia dietro. Paura a Istanbul per una forte esplosione in pieno centro: almeno sei i morti e 53 le persone rimaste ferite. La deflagrazione è avvenuta nell’isola pe ...