Inter | Dimarco | «Chiudiamo in bellezza questo 2022»

Una gara emozionante, in cui è successo praticamente di tutto. Alla fine la spunta l', il match contro l'Atalanta finisce 3 - 2 per la squadra di Simone Inzaghi grazie alla ...quella di, ......freschezza di Brozovic e Gosens per far rifiataree Mkhtaryan, mentre Gasparini rilancia Boga al posto di Pasalic. Ma più delle singole mosse è la furia dell'Atalanta che fa vacillare l',...Inter Onana 7: Piede da centrocampista, trova Dimarco in posizione di centravanti e lo mette di fronte a Musso, ma il compagno calcia debolmente. Vola a sventare il colpo di testa di Palomino e mura ..."Da un mese e mezzo abbiamo cambiato approccio alle partite, tralasciando Torino, è sotto gli occhi di tutti che stiamo cercando di risalire".