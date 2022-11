Highlights e gol Atalanta-Inter 2-3 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 13 novembre 2022) Glie i gol di2-3, match valido per la quindicesima giornata di. Al Gewiss Stadium un rigore di Lookman porta in vantaggio gli orobici, poi gli ospiti pareggiano con la zampata di Dzeko, che nella ripresa trova la doppietta personale. Palomino fa autogol, poi segna il gol che sembra riaprirla, ma il punteggio non muta. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

