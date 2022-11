Gerry Scotti si commuove ricordando Piero Sonaglia | “È importante | ma faccio fatica a parlarne”

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 13 novembre 2022) Nella semifinale di Tu Si Que Vales 2022, andata in scena ieri sera (12 novembre),ha voluto ricordare, storico assistente di studio da sempre presente nei programmi dalla Fascino di Maria De Filippi, dallo stesso Tu si Que Vales a Uomini e Donne, scomparso lo scorso 2 aprile. Il giudice e conduttore ha dedicato un pensiero a, volto storico nella famiglia di Tu si Que Vales e anche in diversi altri show di Maria De Filippi. Sul finire della puntata,ha guadagnato il centro del palco per un momento tutto dedicato a lui, scomparso lo scorso 2 aprile, stroncato dopo una partita di calcetto. Il conduttore ha detto: “E’ dalla prima puntata che devo dire una cosa, ...