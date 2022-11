Frosinone | 3 cinghiali positivi al batterio che causa nell’uomo la Trichinellosi | la malattia può trasmettersi per via alimentare

(Di domenica 13 novembre 2022) I servizi veterinari di ispezione degli alimenti di origine animale della Asl dihanno individuato la presenza del parassita della trichinella in treselvatici. Gli animali sono stati abbattuti da alcuni cacciatori, nella zona appenninica orientale della provincia ciociara, nel corso della stagione venatoria 2022/23 appena iniziata. Le carni dei mammiferi contaminate sono state eliminate dal circuito. Il parassitala, unaa trasmissioneche può assumere anche forme gravi. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, l’attività di prevenzione messa in atto dai Servizi Veterinari della Asl di, con le associazioni territoriali di caccia, ha permesso ...

