Carlotta Rossignoli chiude il profilo Instagram dopo gli insulti social per la sua laurea

(Di domenica 13 novembre 2022) Il nome diè diventato notoche la 23enne originaria di Verona ha conseguito lain Medicina all’Università San Raffaele di Milano, titolo che ha conseguito in anticipo rispetto al normale corso di studi e con il massimo dei voti. Tanto è bastato per alimentare l’idea che tutto questo sia stato possibile a causa di alcuni presunti favoritismi, visto che si tratta del corso dipiù lungo in Italia. I primi dubbi sono arrivati proprio da alcuni degli studenti che hanno avuto modo di conoscerla e che ritenevano impossibile che si potesse arrivare nell’ateneo allain tempi così rapidi. Un gruppo di ragazzi hanno così deciso di unire le forze e di chiedere delucidazioni attraverso al presidente del corso diinternazionale ...

Dopo giorni di polemiche e accuse sulla laurea a tempo di record, con presunti favoritismi la studentessa, influencer e modella veronese, ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram, da quasi 50 mila follower. Carlotta Rossignoli, stanca delle polemiche sulla sua laurea in Medicina, conseguita in tempi record (5 anni e un mese) con la votazione più brillante (110 e lode e menzione d'onore) al San Raffaele, ha bloccato Instagram dopo il caso mediatico nato per il suo conseguimento della Laurea in Medicina da record.