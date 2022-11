Alessandro Egger | Ballando 12 novembre 2022 video e gallery

(Di domenica 13 novembre 2022) Nella sesta puntata dicon le Stelledi stasera, 12, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dal modello e attoree dalla ballerina Tove Villfor. La coppia ha ballato una sensualissima Boogie sulle note del celebre brano Crazy in love di Beyoncé.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un’ottima esecuzione, ad altissimo tasso hot e movimenti di bacino particolarmente pronunciati. Il voto totale della coppia è stato di 48 punti. A voi ildell’esibizione ...

... Un inviato molto speciale di Vittorio De Sisti e Un medico in famiglia (serie dove, peraltro, ha recitato anche il suo "rivale" nel campo delle emozioni a Ballando ,): "Papà ha ...I tempi delle barrette al cioccolato, di cui era testimonial da bambino, sono ormai lontani e, concorrente rivelazione di Ballando con le stelle , ha dimostrato una grande voglia di riscatto verso il suo passato, in particolare quello familiare. Nato a Belgrado nel 1991 e ...Ballando con le stelle 2022, eliminati: chi è stato eliminato dopo la sesta puntata dello show di Milly Carlucci in onda il 12 novembre ...E' attesissimo stasera, sabato 12 novembre, il nuovo appuntamento con Ballando con le stelle 2022. La competizione di ballo condotta da Milly Carlucci andrà in onda in prima serata su Raiuno. Scopriam ...