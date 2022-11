Villaricca | arrestati marito e moglie pusher con reddito di cittadinanza

(Di sabato 12 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Lui già noto alle forze dell’ordine, lei incensurata. Entrambi percettori deldima anche. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri a(Napoli).Luigi De Rosa, 42enne del posto e sua35enne. I due hanno ricevuto la visita serale dei militari che hanno rinvenuto e sequestrato nell’appartamento 25 dosi di hashish e 52 bustine verosimilmente utilizzate per la vendita al dettaglio dello stupefacente. Sequestrata anche la somma di 80 euro ritenuta provento del reato.sono in attesa di giudizio. Durante la serata i carabinieri hanno anche denunciato per contraffazione e alterazione o uso di marchi in commercio due ...

