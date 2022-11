ULTIM’ORA – Juventus-Lazio | c’è l’annuncio di Allegri su Vlahovic

Leggi su rompipallone

(Di sabato 12 novembre 2022) Alla vigilia della sfida contro la, l’allenatore dellaMassimilianoha parlato oggi in conferenza stampa. Il tecnico bianconero ha fatto il punto sugli infortunati, in particolare su Dusan“Dusan non se la sente, non sta bene, sta fuori. Poteva giocare quindi o essere gestito diversamente? Il fattore Mondiale non c’è, bisogna essere fatalisti, poi magari in generale al primo allenamento in nazionale uno si ferma”.non ci sarà “Ha fatto parte di allenamento ieri e oggi, non è in condizione ottimale, ma non è sereno. Portarlo in panchina così no, non è nelle condizioni fisiche per poter fare una parte della partita”.