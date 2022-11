UFFICIALE- L’ex Napoli riparte dalla Serie C | la squadra

(Di sabato 12 novembre 2022) Mirko Valdifiori è un nuovo giocatore della Vis Pesaro. Il centrocampista, già giocatore di Empoli etra le altre, arriva ai biancorossi da svincolato dopo l’esperienza al Pescara terminata nel gennaio scorso.ValdifioriC: il comunicato Questo il comunicatodella Vis Pesaro: “La Vis Pesaro 1898 accoglie con grande entusiasmo Mirko Valdifiori, centrocampista d’esperienza con oltre 400 partite tra i professionisti alle spalle. Valdifiori ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2022/2023, ed è subito pronto a scendere in campo con i colori biancorossi. Dopo Cesena e Legnano, Valdifiori trova a Empoli la sua consacrazione. In 7 stagioni colleziona 255 presenze, 4 reti e ben 27 assist, ...

Il Fatto Quotidiano

... creata dall'uomo d'affari russo edpresidente del Monaco, ... anche se il lavorodi quest'ultimo è quello di ...gli hanno probabilmente facilitato la strada ma Deschamps ha riconosciuto "'...dell'Esercito è finito in carcere con'accusa di essere 'la persona incaricata (...) anche di organizzare la parte logistica delle importazioni di stupefacente e tra queste attività, (... In mimetica per trafficare droga durante il lockdown, ex ufficiale arrestato è procuratore capo…