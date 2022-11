Per l' attacco hacker no-vax al Comune di Trieste denunciato un 33enne

Leggi su agi

(Di sabato 12 novembre 2022) AGI - Un 33 anni di origine toscana e residente in Puglia è stato deferito all'Autorità giudiziaria e sottoposto a una perquisizione domiciliare e informatica per l'al Consiglio comunale diavvenuto il 15 febbraio scorso. L'attività è stata eseguita dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale del Friuli Venezia Giulia e la Digos di, con la collaborazione del Cosc della Puglia e della Digos di Lecce, nell'ambito delle indagini coordinate dal pm diPietro Montrone. Il 15 febbraio scorso, infatti, ignoti si erano introdotti nel corso della seduta del Consiglio comunale - che si stava svolgendo interamente online - facendo apparire il logo del movimento V V al posto delle webcam di alcuni consiglieri e bombardando la chat utilizzata per regolare i lavori, con ...