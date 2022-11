MotoGP | Aleix Espargaro privato della vittoria | Quartararo gli ruba il Premio Agostini

In questo 2022 la Dorna ha istituito il Premio Agostini , assegnato per premiare il miglior sorpasso visto nel corso della stagione. SSP600 Indonesia: Tuuli vince Gara 1, Aegerter è campione del mondo Il Premio assegnato a Quartararo Il Premio è stato assegnato nel corso del Gran Galà di fine anno e a vincerlo è statIl risultato non ha però messo tutti d'accordo, compresoEspargaro, candidato al premio grazier al doppio sorpasso su Miller e Brad Binder nella tappa in Olanda . "Che furto" Su Twitter, il ...Il riconoscimento per il miglior sorpasso è stato assegnato al francese, ma il pilota Aprilia non è d'accordo: ecco il suo tweet polemico ...Rimasta in corsa per il titolo piloti fino alla penultima gara, si prepara ad affrontare il 2023 con quattro moto ...