Mattarella da Maastricht invoca solidarietà e responsabilità in Ue

(Di sabato 12 novembre 2022)dentro l'Unione europea,verso i cittadini e rispetto dei diritti di ciascuno. Sono le parole d'ordine pronunciate da Sergiosul tema dei migranti e più in generale sul futuro e le prospettive del continente. Un messaggio che sembra rivolto alle leadership europee attuali richiamando la storia e tutte le difficoltà che la comunità ha incontrato nel suo percorso di integrazione. "L'intendersi, l'accrescere la fiducia reciproca tra i partner, è stata opera paziente ed efficace". E "come trent'anni addietro oggi ci è richiesto un salto di qualità. Abbiamo bisogno oggi di scelte coraggiose e lungimiranti. Rinunciarvi significherebbe evadere dalle nostre; rassegnarci all'irrilevanza. Occorre compiere queste scelte e individuare strumenti adeguati".30 anni dalla firma dei ...

Dail presidente della Repubblica Sergioinvia un messaggio all'Ue: "La risposta alla sfida migratoria avrà successo soltanto se sorretta dai criteri di solidarietà all'interno ...... tuttaviarimarca: 'L'intendersi, l'accrescere la fiducia reciproca tra i partners è stata (ai tempi del trattato di) opera paziente ed efficace'. Una lezione che deve valere ...Ogni nazione deve farsi carico di sacrifici per fare in modo che la casa comune dell'Unione Europea prosegua la sua "costruzione" ...