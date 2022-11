LIVE F1 | GP Brasile 2022 in DIRETTA | tra poco le FP2

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49 Dopo aver seguito, nella giornata di ieri, FP1 e qualifiche, quest’oggi i piloti tornano in pista per la seconda sessione di prove libere (inizierà alle ore 16:30) e per la Sprint Race (in programma alle 20:30). 15.45 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buon pomeriggio a tutte e a tutti! Benvenuti alladelle FP2 del Gran Premio deldi Formula 1! F1 SU TV8: ORARIO SPRINT RACE IN CHIARO FOTO: LO SFOGO DI CHARLES LECLERC AI BOX. MONEGASCO FURIBONDO FERRARI UNA BARZELLETTA CHE NON FA RIDERE. PERCHÉ LA ROSSA RICORDA LA MITICA ANDREA MODA… PROGRAMMA GPF1OGGI INSU SKY LA PRESENTAZIONE DELLA SPRINT RACE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA ...