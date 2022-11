Catia Franchi di Uomini e Donne | chi è? Anni | figli | sorella | Instagram

Blasting News Italia

Ecco la mia personale wishlist sulle dame del trono Over perfette per il GF Vip: Barbara De Santi, Ida Platano, Valentina Autiero,, Angela Di Iorio e Anna Tedesco. Eugenio Colombo sulla ...Maria ha raccontato quanto accaduto durante questa estate tra D avide , Laura ,e Sara Zilli . A prendere inizialmente la parola in studio è Laura, la spiegato di aver ricevuto ... U&D, Catia Franchi su Ida e Alessandro: 'Non durerà, torneranno in studio separati' Dopo l'addio di Ida da Uomini e donne con Alessandro, l'ex dama Catia Franchi sostiene che dureranno pochissimo insieme ...L'ex dama di U&D ha anche suggerito ad Ida di dimenticare definitivamente Riccardo, al quale sembra ancora interessata nelle puntate su Canale 5 ...