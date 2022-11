Calcio | Serie A | Napoli-Udinese 3-2**

(Di sabato 12 novembre 2022), 12 nov. - (Adnkronos) - Ilbatte 3-2 l'nel primo anticipo del sabato della 15/a giornata diA, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Per gli azzurri in gol Osimhen al 15', Zielinski al 31' ed Elmas al 58', per i friulani a segno Nestorovski al 79' e Samardzic all'82'. Undicesimo successo di fila per gli azzurri che sono sempre più primi con 41 punti, i bianconeri restano invece fermi a quota 24 in ottava posizione.

Agenzia ANSA

