WWE | Uno spoiler rivela tutti i partecipanti alla World Cup di SmackDown

(Di venerdì 11 novembre 2022) Questa sera il torneo WWECup prenderà il via e la WWE ha annunciato che il vincitore del torneo riceverà una shot all’Intercontinental Championship. La WWE ha inoltre annunciato che Santos Escobar affronterà stasera Shinsuke Nakamura in un match di primo turno. La WWE ha confermato fino ad ora solo Santos Escobar e Shinsuke Nakamura per il torneo ma secondo PWInsider la lista completa dei concorrenti per laCup è la seguente: Braun Strowman Shinsuke Nakamura Sami Zayn Santos Escobar Rey Mysterio Jinder Mahal Butch Ricochet