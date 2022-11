Wembanyama | «Voglio diventare un indifendibile | quando soffro penso a Kobe»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 novembre 2022) Victor, 2,21 metri con le movenze e la tecnica di un play basso, è la nuova pepita del basket internazionale. Lo sanno tutti, i suoi video sono virali. Le squadre più scarse di Nba probabilmente giocheranno “a perdere” questo campionato per garantirsi una possibilità di poterlo pescare per primi al prossimo draft. Il New York Times e Sports Illustrated sono venuti a seguirlo a Parigi. E’ una star, il francese, seppur giovanissimo. Uno che però racconta a L’Equipe come funziona la testa di un evidente predestinato. Uno che ha un’apertura alare, da una mano all’altra, di 2,31 metri e che cura maniacalmente la “tecnica di corsa”. Uno che dice: “un”. Dice che i genitori sono parte fondamentale di questa crescita non solo fisica: “Non mi hanno mai messo pressione. Mi proteggono ...