«Vecchia sarai tu!» | al Teatro Qoelet riflessioni sull’età che avanza

BergamoNews.it

Ma capisci che se solo tu sei stabile nella tua relazione,in grado di canalizzare la tua ... Potresti incontrare unaconoscenza e insieme potresti avere ricordi nostalgici. Potrebbe ...piacevolmente sorpreso. Questo dice per te oggi il tuo oroscopo. Vergine (23 agosto - 22 ... Potresti incontrare unaconoscenza con cui condividere ricordi nostalgici. Non avrai tempo per ... “Vecchia sarai tu!”, lo spettacolo sull’invecchiamento attivo sostiene la ricerca "Chi scrive ha sempre nutrito dubbi sul pedigree di questo padre nobile del pensiero moderato...". Dal blog di P. Pellizzetti ...