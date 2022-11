Twitter fuori controllo dopo le decisioni di Musk sugli account verificati | ora anche Gesù Cristo ha la spunta blu

(Di venerdì 11 novembre 2022)ha labluè letteralmentel’acquisizione del social network da parte di Elone la decisione di quest’ultimo di mettere a pagamento lablu assegnata agli: tra i vari profili che ora hanno la certificazione, infatti, ètoquello di. L’@jesus si presenta come “falegname”, “guaritore” e “Dio” e si trova in Israele. Seguito da quasi 800mila persone, il profilo è diventato un esempio della confusione generata dalla ...

...è apparso su Forbes.com Il nuovo proprietario di, Elon Musk , ha comunicato al personale in una riunione che l'azienda ha problemi finanziari così gravi che 'la bancarotta non è...... ora prerogativa di chiunque sottoscriva un abbonamento aBlue. L'etichetta "Ufficiale" è ... " la bancarotta non èdiscussione " ha detto Musk riferendosi all'impossibilità di aumentare ...Elon Musk non ha escluso la bancarotta per Twitter se non aumenteranno le entrate, il 50% delle quali dovranno arrivare dall'abbonamento a Blue.Elon Musk dice revoca lo smart working, cancella i giorni liberi e detta l’agenda degli introiti. E all’orizzonte si addensano le nubi dell’amministrazione Biden ...