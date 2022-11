Space Shuttle Challenger | ritrovato un frammento nell’oceano

Alive Universe Today

La NASA ha fatto sapere che al largo delle coste orientali della Florida sono stati ritrovati alcuni detriti delloChallenger, che il ...Si tratta di uno dei pezzi più grandi delloChallenger della NASA . Il manufatto, che per ora è stato lasciato lì dove si trova, è stato individuato dalla troupe che sta girando la nuova serie "T he Bermuda Triangle: Into Cursed ... Trovati altri resti dello space shuttle Challenger della NASA in fondo all'oceano Ritrovati dopo 37 dalla tragedia alcuni frammenti dello Space Shuttle Challenger che esplose nel 1986 pochi secondi dopo il lancio provocando la morte delle 7 persone a bordo, tra cui una insegnante.A film crew hunting for WWII aircraft lost in the Bermuda Triangle has discovered a 20-foot segment of the space shuttle Challenger off the coast of Florida. Challenger was destroyed in an explosion ...