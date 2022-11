Smantella banda che gestiva il mercato dello streaming Perquisizioni in Campania

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCATANIA – Una vasta operazione della polizia contro la pirateria audiovisiva, disposta dalla Procura distrettuale di Catania è in corso sul territorio nazionale. I centri operativi Sicurezza cibernetica della polizia postale stanno eseguendoe sequestri su tutto il territorio nazionale nei confronti di appartenenti a una associazione per delinquere di carattere transnazionale. L’operazione, denominata ‘Gotha’, ha fatto luce sul 70% diillegale nazionale che coinvolge oltre 900.000 utenti con profitti di milioni di euro al mese. Le città interessate dallesono: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Catania, Cosenza, Fermo, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Trapani, L’Aquila e ...

