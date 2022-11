Napoli-Udinese domani in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il, l’e tutte le indicazioni per vedere in, 15^ giornata di. I partenopei chiuderanno davanti ai propri tifosi la prima parte di stagione, prima della pausa per i Mondiali. La sfida è di quelle insidiose, perché i friulani di mister Sottil si sono resi protagonisti di un avvio di campionato da sogno, a cui ha fatto seguito lo stop improvviso che si è tradotto in una sconfitta e cinque pareggi nelle ultime sei di campionato (oltre alla sconfitta in Coppa Italia), tra cui, comunque, gli impegni contro Lazio e Atalanta. L’appuntamento conè fissato alle ore 15:00 di sabato 12 novembre, con la partita che sarà visibile in esclusiva su Dazn, oltre che ...